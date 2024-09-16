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За економічне бронювання буде сплачувати роботодавець, але він не зможе забронювати більше 30-50% чоловіків, — нардеп

12:22, 16 вересня 2024
Кількість обмеження буде від 30 до 50 відсотків, залежно від того, яке буде прийняте кінцеве рішення.
За економічне бронювання буде сплачувати роботодавець, але він не зможе забронювати більше 30-50% чоловіків, — нардеп
Фото: facebook.com/kytsak.bogdan
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За економічне бронювання буде сплачувати роботодавець, але він не зможе забронювати більше 30-50% чоловіків. Про це повідомив народний депутат, член Комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак.

«Саму суму бронювання сплачує роботодавець. І не за всіх заброньованих чоловіків. Кількість обмеження буде від 30 до 50 відсотків, залежно від того, яке буде прийняте кінцеве рішення», — зазначив нардеп.

Він додав, що кінцевого рішення наразі немає. У Раді чекають фіналізоване рішення від Кабінету міністрів, який відрегулює або розширить перелік людей, які допускаються до бронювання.

Як відомо, за концепцією економічного бронювання роботодавець має визначити співробітника, який є критичним для функціонування підприємства і далі за нього щомісяця сплачувати збільшений військовий збір. При цьому, дохід роботодавця за попередній звітній період має бути не меншим, ніж вартість трьох місяців такого бронювання. Кількість заброньованих визначатиме Кабмін.

У Мінекономіки заявили, що економічне бронювання має запрацювати в жовтні-листопаді цього року.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що нові правила економічного бронювання передбачатимуть прозорість з точки зору того, який внесок в економіку робить людина, яка не воює.

Додамо, що фінальній версії законопроекту 11416-д про підвищення податків закладаються норми про економічне бронювання.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», підвищувати податки будуть «заднім числом» – з 1 жовтня.

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