За економічне бронювання буде сплачувати роботодавець, але він не зможе забронювати більше 30-50% чоловіків, — нардеп

Кількість обмеження буде від 30 до 50 відсотків, залежно від того, яке буде прийняте кінцеве рішення.

Фото: facebook.com/kytsak.bogdan

За економічне бронювання буде сплачувати роботодавець, але він не зможе забронювати більше 30-50% чоловіків. Про це повідомив народний депутат, член Комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак.

«Саму суму бронювання сплачує роботодавець. І не за всіх заброньованих чоловіків. Кількість обмеження буде від 30 до 50 відсотків, залежно від того, яке буде прийняте кінцеве рішення», — зазначив нардеп.

Він додав, що кінцевого рішення наразі немає. У Раді чекають фіналізоване рішення від Кабінету міністрів, який відрегулює або розширить перелік людей, які допускаються до бронювання.

Як відомо, за концепцією економічного бронювання роботодавець має визначити співробітника, який є критичним для функціонування підприємства і далі за нього щомісяця сплачувати збільшений військовий збір. При цьому, дохід роботодавця за попередній звітній період має бути не меншим, ніж вартість трьох місяців такого бронювання. Кількість заброньованих визначатиме Кабмін.

У Мінекономіки заявили, що економічне бронювання має запрацювати в жовтні-листопаді цього року.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що нові правила економічного бронювання передбачатимуть прозорість з точки зору того, який внесок в економіку робить людина, яка не воює.

Додамо, що фінальній версії законопроекту 11416-д про підвищення податків закладаються норми про економічне бронювання.



Як раніше писала «Судово-юридична газета», підвищувати податки будуть «заднім числом» – з 1 жовтня.

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