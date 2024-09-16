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За экономическое бронирование будет платить работодатель, но он не сможет забронировать более 30-50% мужчин, - нардеп

12:22, 16 сентября 2024
Количество ограничений будет от 30 до 50 процентов, в зависимости от того, какое будет принято окончательное решение.
За экономическое бронирование будет платить работодатель, но он не сможет забронировать более 30-50% мужчин, - нардеп
Фото: facebook.com/kytsak.bogdan
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За экономическое бронирование будет платить работодатель, но он не сможет забронировать более 30-50% мужчин. Об этом сообщил народный депутат, член Комитета по экономическому развитию Богдан Кицак.

«Самую сумму бронирования оплачивает работодатель. И не всех забронированных мужчин. Количество ограничений будет от 30 до 50 процентов, в зависимости от того, какое будет принято окончательное решение», — отметил нардеп.

Он добавил, что окончательного решения пока нет. В Раде ждут финализированное решение от Кабинета министров, который отрегулирует или расширит перечень допускаемых к бронированию людей.

Как известно, по концепции экономического бронирования работодатель должен определить сотрудника, который является критическим для функционирования предприятия и дальше его ежемесячно платить увеличенный военный сбор. При этом доход работодателя за предыдущий отчетный период должен быть не меньше стоимости трех месяцев такого бронирования. Количество забронированных будет определять Кабмин.

В Минэкономики заявили, что экономическое бронирование должно заработать в октябре-ноябре этого года.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль пояснил, что новые правила экономического бронирования будут предусматривать прозрачность с точки зрения того, какой вклад в экономику вносит не воюющий человек.

Добавим, что в финальной версии законопроекта 11416-д о повышении налогов закладываются нормы об экономическом бронировании. 

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета»повышать налоги будут «задним числом» – с 1 октября.

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