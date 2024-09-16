Українцям почали надходити фейкові повідомлення про обстріл Рівненської АЕС та евакуацію

Українці почали отримувати електронні листи, що нібито надходять від ДСНС. Листи містять фальшиву інформацію про ракетний обстріл Рівненської АЕС, який нібито спричинив підвищений рівень радіації, а також інструкції щодо евакуації та посилання на сумнівні ресурси. Про це повідомили в ДСНС і Кіберполіції.
Відзначається, що ДСНС не надсилала таких повідомлень, а її поштові скриньки не були зламані. Вірогідно, листи розсилаються з поштових скриньок-двійників і є частиною російської інформаційної атаки, спрямованої на посів паніки серед населення, дискредитацію українських державних структур і зниження довіри до них.
У разі отримання подібних листів, їх слід позначити як спам і уникати переходу за наведеними посиланнями. Якщо ви вже перейшли за посиланням, невідкладно зверніться до Кіберполіції.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.