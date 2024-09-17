Коли в аптеках з’явиться вакцина від грипу – відповідь МОЗ

Французька вакцина проти грипу пройшла контроль якості.

Перша партія вакцини проти грипу для осінньо-зимового сезону успішно пройшла український державний контроль якості і незабаром буде доступна в аптеках та медичних закладах. Це вакцина французького виробництва, яка захищає від чотирьох штамів грипу (серія Y4A043V) і складається з 79 750 доз.

Державна служба лікарських засобів і контролю за наркотиками (Держлікслужба) видала позитивний висновок про відповідність цієї вакцини державним і міжнародним стандартам якості. В даний час на стадії контролю перебувають ще 88 200 доз вакцини (серія Y4A122V), і до кінця вересня очікується надходження ще 81 850 доз від того ж виробника.

Також перевіряють 65 150 доз вакцини корейського виробництва (серія Q60224011). Всі вакцини, що надходять в Україну, проходять ретельний лабораторний контроль якості від Держлікслужби.

Міністерство охорони здоров'я нагадує, що щороку в Україні реєструють близько 6 мільйонів випадків інфекційних захворювань, з яких 98% становлять грип і ГРВІ. Захворюваність на грип традиційно зростає з початку жовтня, і важкі випадки можуть спричиняти серйозні ускладнення.

Найефективнішою профілактикою грипу залишається щорічна вакцинація, яка рекомендована, але не входить до переліку безоплатних вакцин.

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