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Когда в аптеках появится вакцина от гриппа – ответ Минздрава

09:52, 17 сентября 2024
Французская вакцина против гриппа прошла контроль качества.
Когда в аптеках появится вакцина от гриппа – ответ Минздрава
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Первая партия вакцины против гриппа для осенне-зимнего сезона успешно прошла украинский государственный контроль качества и вскоре будет доступна в аптеках и медицинских учреждениях. Это вакцина французского производства, которая защищает от четырех штаммов гриппа (серия Y4A043V) и состоит из 79 750 доз.

Государственная служба лекарственных средств и контроля за наркотиками (Гослекслужба) выдала положительное заключение о соответствии этой вакцины государственным и международным стандартам качества. В настоящее время на стадии контроля находятся еще 88 200 доз вакцины (серия Y4A122V), и до конца сентября ожидается поступление еще 81 850 доз от того же производителя.

Также проверяют 65 150 доз вакцины корейского производства (серия Q60224011). Все вакцины, поступающие в Украину, проходят тщательный лабораторный контроль качества от Гослекслужбы.

Министерство здравоохранения напоминает, что ежегодно в Украине регистрируют около 6 миллионов случаев инфекционных заболеваний, из которых 98% составляют грипп и ОРВИ. Заболеваемость гриппом традиционно растет с начала октября, и тяжелые случаи могут вызывать серьезные осложнения.

Самой эффективной профилактикой гриппа остается ежегодная вакцинация, которая рекомендована, но не входит в перечень бесплатных вакцин.

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