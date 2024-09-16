Украинцам начали поступать фейковые сообщения об обстреле Ровенской АЭС и эвакуации

Украинцы получают фальшивые электронные письма о радиации.

Украинцы начали получать электронные письма, якобы поступающие от ГСЧС. Письма содержат фальшивую информацию о ракетном обстреле Ровенской АЭС, который якобы вызвал повышенный уровень радиации, а также инструкции по эвакуации и ссылки на сомнительные ресурсы. Об этом сообщили в ГСЧС и Киберполиции.

Отмечается, что ГСЧС не присылала таких сообщений, а ее почтовые ящики не были взломаны. Вероятно, письма рассылаются с почтовых ящиков-двойников и являются частью российской информационной атаки, направленной на посев паники среди населения, дискредитацию украинских государственных структур и снижение доверия к ним.

В случае получения подобных писем, их следует обозначить как спам и избегать перехода по приведенным ссылкам. Если вы уже перешли по ссылке, безотлагательно обратитесь в Киберполицию.

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