На Тернопільщині вандал пошкодив 11 могил загиблих захисників

Чоловік позривав державні прапори та повикидав хрести з могил військовослужбовців.

На Тернопільщині зловмисник пошкодив 11 могил загиблих військовослужбовців. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, 27 вересня до правоохоронців надійшло повідомлення від жителів села Млинівці, що на місцевому кладовищі невідомий чоловік позривав державні прапори та повикидав хрести з могил військовослужбовців.

Так, на місці події поліцейські зафіксували 11 пошкоджених могил воїнів, які загинули у війні, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України від збройної агресії рф.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 44-річний житель Тернопільського району. Мотиви злочину з’ясовують правоохоронці.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, іншим місцем поховання). Санкція статті передбачає покарання - від трьох до п’яти років обмеження або позбавлення волі.

У ході проведення досудового розслідування буде призначена відповідна експертиза щодо встановлення осудності фігуранта.

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