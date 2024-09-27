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В Тернопольской области вандал повредил 11 могил погибших защитников

18:48, 27 сентября 2024
Мужчина сорвал государственные флаги и выбросил кресты с могил военнослужащих.
В Тернопольской области вандал повредил 11 могил погибших защитников
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В Тернопольской области злоумышленник повредил 11 могил погибших военнослужащих. Об этом сообщает полиция региона.

Так, 27 сентября правоохранителям поступило сообщение от жителей села Млиновцы, что на местном кладбище неизвестный мужчина сорвал государственные флаги и выбросил кресты с могил военнослужащих.

Так, на месте происшествия полицейские зафиксировали 11 поврежденных могил воинов, погибших в войне, защищая независимость и территориальную целостность Украины от вооруженной агрессии рф.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 44-летний житель Тернопольского района. Мотивы преступления выясняют правоохранители.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения). Санкция статьи предусматривает наказание – от трех до пяти лет ограничения или лишения свободы.

В ходе проведения досудебного расследования будет назначена соответствующая экспертиза по установлению вменяемости фигуранта.

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