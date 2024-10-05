ВПО, що отримують пенсію в Ощадбанку, мають ідентифікуватися кожні півроку

Процедура ідентифікації стосується тих ВПО, які були зареєстровані до 24 лютого 2022 року.

Джерело фото: rayon.in.ua

Внутрішньо переміщені особи, які отримують пенсію в Ощадбанку, повинні проходити процедуру ідентифікації кожні шість місяців. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Це стосується тих ВПО, які були зареєстровані до 24 лютого 2022 року. Ідентифікація необхідна для підтвердження, що пенсійні виплати отримує саме та особа, для якої вони призначені.

Процедуру перевірки особи можна пройти кількома способами:

У відділенні Ощадбанку;

У територіальних органах Пенсійного фонду України;

За допомогою відеоконференцзв’язку з Пенсійним фондом;

Через особистий електронний кабінет на вебпорталі ПФУ;

У закордонній дипломатичній установі отримати посвідчення факту, що особа є живою, а потім надати ці документи органу ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку.

Слід зазначити, що між Пенсійним фондом та іншими відомствами діє обмін електронними документами, що дозволяє сервісним центрам ПФУ приймати для ідентифікації е-паспорт (ID-картку), відображену в застосунку Дія.

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