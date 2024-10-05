ВПЛ, получающие пенсию в Ощадбанке, должны идентифицироваться каждые полгода

Процедура идентификации касается тех ВПЛ, которые были зарегистрированы до 24 февраля 2022 года.

Источник фото: rayon.in.ua

Внутренне перемещенные лица, получающие пенсию в Ощадбанке, должны проходить процедуру идентификации каждые шесть месяцев. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Это касается тех ВПЛ, которые были зарегистрированы до 24 февраля 2022 года. Идентификация необходима для подтверждения, что пенсионные выплаты получает именно то лицо, для которого они предназначены.

Процедуру проверки личности можно пройти несколькими способами:

В отделении Ощадбанка;

В территориальных органах Пенсионного фонда Украины;

С помощью видеоконференцсвязи с Пенсионным фондом;

Через личный электронный кабинет на вебпортале ПФУ;

В заграничном дипломатическом учреждении получить удостоверение факта, что лицо является живым, а затем предоставить эти документы органу ПФУ, где пенсионер состоит на учете.

Следует отметить, что между Пенсионным фондом и другими ведомствами действует обмен электронными документами, что позволяет сервисным центрам ПФУ принимать для идентификации е-паспорт (ID-карту), отраженную в приложении Дія.

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