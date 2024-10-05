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На Вінниччині керівник фірми привласнив третину мільйона на ремонті покрівлі ліцею

13:48, 5 жовтня 2024
Керівника будівельної компанії обвинувачють у заволодінні понад 300 000 грн громади.
На Вінниччині керівник фірми привласнив третину мільйона на ремонті покрівлі ліцею
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На Вінниччині судитимуть керівника будівельної компанії, якого обвинувачують у заволодінні понад 300 000 грн громади під час капітального ремонту покрівлі ліцею. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Розслідуванням встановлено, що керівник товариства уклав підрядний договір із сільською радою Вінницького району на виконання капітального ремонту покрівлі ліцею.

Експертиза підтвердила, що до актів виконаних будівельних робіт, включено і ті, які підрядником не проводилися. Внаслідок протиправних дій громаді завдано понад 300 тис грн збитків.

З метою їх відшкодування прокурори пред’явили до обвинуваченого в інтересах сільської ради цивільний позов.

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