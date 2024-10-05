В Винницкой области руководитель фирмы присвоил треть миллиона на ремонте кровли лицея

Руководителя строительной компании обвиняют в завладении более 300 000 грн.

В Винницкой области будут судить руководителя строительной компании, которого обвиняют в завладении более 300 000 грн общины во время капитального ремонта кровли лицея. Об этом сообщает областная прокуратура.

Расследованием установлено, что руководитель общества заключил подрядный договор с сельским советом Винницкого района по выполнению капитального ремонта кровли лицея.

Экспертиза подтвердила, что в акты выполненных строительных работ включены и те, которые подрядчиком не проводились. В результате противоправных действий общине нанесено более 300 тыс грн ущерба.

В целях их возмещения прокуроры предъявили к обвиняемому в интересах сельского совета гражданский иск.

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