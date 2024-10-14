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Пішов з життя член-кореспондент Національної академії правових наук, доктор юридичних наук, Заслужений юрист України Олександр Дзера

17:30, 14 жовтня 2024
На 79-му році пішов із життя доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Олександр Дзера.
Пішов з життя член-кореспондент Національної академії правових наук, доктор юридичних наук, Заслужений юрист України Олександр Дзера
Фото: Національна академія правових наук України
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Національна академія правових наук України повідомляє, що 13 жовтня на 79-му році пішов із життя член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, видатний український учений у галузі цивільного права, талановитий педагог Олександр Дзера. 

"Будучи взірцем наполегливості та працьовитості для своїх колег і студентів, педагогом за покликанням, Олександр Васильович пройшов гідний поваги трудовий шлях. Його творчі сили, енергія, величезний науковий і педагогічний талант завжди були спрямовані на розвиток правничої освіти та науки, підготовку висококваліфікованих фахівців-юристів та науково-педагогічних кадрів.

Основними його науковими напрямами діяльності були цивільне та сімейне право. Наукові дослідження Олександра Васильовича знайшли відображення у численних монографіях, навчальних посібниках та багатьох інших наукових та методичних працях", - зазначили у Національній академії правових наук. 

Колектив Національної академії правових наук висловлює щире співчуття рідним та близьким Олександра Васильовича Дзери. 

Редакція «Судово-юридичної газети» також висловлює глибокі співчуття рідним і знайомим Олександра Васильовича.

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