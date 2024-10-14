Пішов з життя член-кореспондент Національної академії правових наук, доктор юридичних наук, Заслужений юрист України Олександр Дзера

На 79-му році пішов із життя доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Олександр Дзера.

Фото: Національна академія правових наук України

Національна академія правових наук України повідомляє, що 13 жовтня на 79-му році пішов із життя член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, видатний український учений у галузі цивільного права, талановитий педагог Олександр Дзера.

"Будучи взірцем наполегливості та працьовитості для своїх колег і студентів, педагогом за покликанням, Олександр Васильович пройшов гідний поваги трудовий шлях. Його творчі сили, енергія, величезний науковий і педагогічний талант завжди були спрямовані на розвиток правничої освіти та науки, підготовку висококваліфікованих фахівців-юристів та науково-педагогічних кадрів.

Основними його науковими напрямами діяльності були цивільне та сімейне право. Наукові дослідження Олександра Васильовича знайшли відображення у численних монографіях, навчальних посібниках та багатьох інших наукових та методичних працях", - зазначили у Національній академії правових наук.

Колектив Національної академії правових наук висловлює щире співчуття рідним та близьким Олександра Васильовича Дзери.

Редакція «Судово-юридичної газети» також висловлює глибокі співчуття рідним і знайомим Олександра Васильовича.