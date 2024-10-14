Ушел из жизни член-корреспондент Национальной академии правовых наук, доктор юридических наук, Заслуженный юрист Украины Александр Дзера

На 79-м году ушел из жизни доктор юридических наук, профессор Заслуженный юрист Украины Александр Дзера.

Национальная академия правовых наук Украины сообщает, что 13 октября на 79-м году ушел из жизни член-корреспондент НАПРН Украины, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Украины, выдающийся украинский ученый в области гражданского права, талантливый педагог Александр Дзера.

"Будучи образцом настойчивости и трудолюбия для своих коллег и студентов, педагогом по призванию, Александр Васильевич прошел достойный уважения трудовой путь. Его творческие силы, энергия, огромный научный и педагогический талант всегда были направлены на развитие юридического образования и науки, подготовку высококвалифицированных специалистов-юристов и научно-педагогических кадров

Основными научными направлениями деятельности были гражданское и семейное право. Научные исследования Александра Васильевича нашли отражение в многочисленных монографиях, учебных пособиях и многих других научных и методических работах", - отметили в Национальной академии правовых наук.

Коллектив Национальной академии правовых наук выражает искреннее соболезнование родным и близким Александра Васильевича Дзеры.

Редакция «Судебно-юридической газеты» также выражает глубокие соболезнования родным и знакомым Александра Васильевича.