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У Сумах затримали лікаря, який забезпечував ухилянтів медичними документами для встановлення групи інвалідності

18:09, 20 жовтня 2024
Свої послуги фігурант оцінював у 3 тисячі доларів.
У Сумах затримали лікаря, який забезпечував ухилянтів медичними документами для встановлення групи інвалідності
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У Сумах правоохоронці затримали медика, який забезпечував ухилянтів медичними документами для встановлення групи інвалідності. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

За даними слідства, лікарю Комунального некомерційного підприємства «Сумська міська клінічна лікарня №4», вступивши у злочинну змову зі службовими особами військово-лікарської комісії, забезпечував військовозобов’язаних чоловіків медичними документами із зазначенням діагнозу, необхідного для встановлення групи інвалідності та зняття з військового обліку. Свої послуги він оцінював у 3000 доларів.

У серпні 2024 року в рамках кримінального провадження задокументовано факт одержання медиком від так званого «пацієнта» 2000 доларів.

Лікаря затримали в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після одержання решти від обумовленої суми в розмірі 41500 гривень.

Стосовно спільників підозрюваного триває слідство.

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Суми військовозобов'язаний

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