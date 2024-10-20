В Сумах задержали врача, который обеспечивал уклонистов медицинскими документами для установления группы инвалидности

Свои услуги фигурант оценивал в 3 тысячи долларов.

В Сумах правоохранители задержали медика, который обеспечивал уклонистов медицинскими документами для установления группы инвалидности. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

По данным следствия, врачу Коммунального некоммерческого предприятия «Сумская городская клиническая больница №4», вступив в преступный сговор со должностными лицами военно-врачебной комиссии, обеспечивал военнообязанных мужчин медицинскими документами с указанием диагноза, необходимого для установления группы инвалидности и снятия с военного учета. Свои услуги он оценивал в 3000 долларов.

В августе 2024 года в рамках уголовного производства задокументирован факт получения медиком от так называемого «пациента» 2000 долларов.

Врача задержали в порядке ст. 208 УПК Украины непосредственно после получения оставшихся от оговоренной суммы в размере 41500 гривен.

По сообщникам подозреваемого продолжается следствие.

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