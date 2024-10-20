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$1500 за оформлення інвалідності — на Тернопільщині на хабарі погорів член ЛКК

22:37, 20 жовтня 2024
На хабарі погорів що 64-річний лікар-хірург.
$1500 за оформлення інвалідності — на Тернопільщині на хабарі погорів член ЛКК
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На Тернопільщині правоохоронці викрили на хабарі члена лікарсько-консультативної комісії. За 1500 доларів медичний працівник обіцяв допомогти жительці Тернопільщини встановити для її доньки 1 групу інвалідності. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 64-річний лікар-хірург однієї з районних лікарень Тернопільщини, який входив до складу лікарсько-консультативної комісії, вимагав неправомірну вигоду від жительки області за оформлення інвалідності для її доньки.

«Хоча хвора за медичними показниками мала вроджене захворювання і законні підстави для встановлення інвалідності. Незважаючи на це, жінка мала оплатити «послуги» лікаря. За 1500 доларів він пообіцяв виготовити необхідні медичні документи та посприяти, щоб члени лікарсько-консультативної комісії видали хворій позитивне рішення для подальшого отримання нею першої групи інвалідності», - заявили у поліції.

Зловмисника затримали після передачі частини коштів – 500 доларів. Слідчі поліції оголосили фігуранту про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Національна поліція хабар

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