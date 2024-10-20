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$1500 за оформление инвалидности — в Тернопольской области на взятке погорел член ВКК

22:37, 20 октября 2024
На взятке погорел 64-летний врач-хирург.
$1500 за оформление инвалидности — в Тернопольской области на взятке погорел член ВКК
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В Тернопольской области правоохранители разоблачили на взятке члена врачебно-консультативной комиссии. За 1500 долларов медицинский работник обещал помочь жительнице Тернопольщины установить для ее дочери 1 группу инвалидности. Об этом сообщила Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

В ходе досудебного расследования было установлено, что входивший в состав врачебно-консультативной комиссии 64-летний врач-хирург одной из районных больниц Тернопольщины требовал неправомерную выгоду от жительницы области за оформление инвалидности для ее дочери.

«Хотя больная по медицинским показателям имела врожденное заболевание и законные основания для установления инвалидности. Несмотря на это, женщина должна была оплатить услуги врача. За 1500 долларов он пообещал изготовить необходимые медицинские документы и помочь, чтобы члены врачебно-консультативной комиссии выдали больному положительное решение для дальнейшего получения ею первой группы инвалидности», - заявили в полиции.

Злоумышленник был задержан после передачи части средств – 500 долларов. Следователи полиции объявили фигуранту о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Национальная полиция взятка

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