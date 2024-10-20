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На Київщині виявили пташиний грип — як убезпечити себе

20:54, 20 жовтня 2024
Випадків передачі вірусу від людини до людини поки не зафіксовано.
На Київщині виявили пташиний грип — як убезпечити себе
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На Київщині виявлено випадки пташиного грипу. Проте, передачі цього вірусу від людини до людини не зареєстровано, розповів начальник Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ефірі КИЇВ24.

Він підкреслив, що пташиний грип – це не нове, але небезпечне захворювання. Джерелом інфекції є хвора і перехворіла птиця, а також водоплавна птиця без клінічних ознак захворювання. Дикі качки, крячки, лебеді, чайки та інші види перелітної птиці, чутливі до вірусу грипу птиці, є переносниками інфекції та природним резервуаром інфекції.

Інфекція здебільшого передається повітряно-крапельним шляхом, але можна заразитися і через обмінну тару, корми, інкубаційні яйця, тушки, пір'я.

Практично у всіх заражених птахів спостерігаються летальні випадки.  Люди інфікуються вірусом переважно при контакті з домашньою птицею.

Випадків передачі вірусу від людини до людини на даний момент не зафіксовано.

Для профілактики при виявленні небезпечних тварин або птахів слід невідкладно повідомляти ветеринарним службам для проведення лабораторних досліджень. Це допоможе встановити карантинну зону і запобігти поширенню інфекцій на птахоферми та інші місця, де утримуються птахи.

Забороняється продаж, реалізація таких птахів, тому що через їхнє можуть бути м’ясо, чи інші посліди ймовірна передачі інфекції.

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