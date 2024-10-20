В Киевской области обнаружили птичий грипп — как обезопасить себя

Случаи передачи вируса от человека к человеку пока не зафиксированы.

В Киевской области выявлены случаи птичьего гриппа. Однако передачи этого вируса от человека к человеку не зарегистрировано, рассказал начальник Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире КИЕВ24.

Он подчеркнул, что птичий грипп – это не новое, но опасное заболевание. Источником инфекции является больная и переболевшая птица, а также водоплавающая птица без клинических признаков заболевания. Дикие утки, крячки, лебеди, чайки и другие виды перелетной птицы, чувствительные к вирусу гриппа птицы, являются переносчиками инфекции и естественным резервуаром инфекции.

Инфекция в большинстве своем передается воздушно-капельным путем, но можно заразиться и через обменную тару, корма, инкубационные яйца, тушки, перья.

Практически у всех зараженных птиц наблюдаются летальные случаи. Люди инфицируются вирусом в основном при контакте с домашней птицей.

Случаев передачи вируса от человека к человеку в данный момент не зафиксировано.

Для профилактики при обнаружении опасных животных или птиц следует безотлагательно сообщать ветеринарным службам для проведения лабораторных исследований. Это поможет установить карантинную зону и предотвратить распространение инфекций на птицефермы и другие места, где содержатся птицы.

Запрещается продажа, реализация таких птиц, потому что из-за них могут быть мясо или другие пометы возможной передачи инфекции.

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