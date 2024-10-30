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Як українці ставляться до виборів в «Дії», – результати опитування

10:54, 30 жовтня 2024
Третина громадян «за» цифрові вибори.
Як українці ставляться до виборів в «Дії», – результати опитування
Фото з відкритих джерел
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Третина українців (33%) підтримує ідею впровадження електронного голосування на виборах, зокрема на виборах президента, згідно з результатами опитування Центру Разумкова. Однак відносна більшість респондентів (42-43%) висловилися негативно щодо інтернет-голосування.

Найбільшу підтримку електронне голосування отримало серед молоді віком від 18 до 29 років, де 52% опитаних виступають за таку ініціативу, тоді як лише 27-30% - проти. Серед людей віком 60 років і старше 55-57% не підтримують цю ідею, а лише 17% – підтримують.

На запитання про технічне забезпечення голосування 31% респондентів вважають, що його можна проводити через додаток «Дія», ще 15% вбачають необхідність створення окремого спеціалізованого сервісу. Водночас 37,5% заявили, що голосування не повинно проходити в електронній формі, а 16% не визначилися з відповіддю.

Опитування проводилося Центром Разумкова з 15 по 20 червня 2024 року серед 2016 респондентів на територіях, підконтрольних уряду України та де не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки становить до 2,3%.

 

Фото: Центр Разумкова

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вибори Дія

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