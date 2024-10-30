Как украинцы относятся к выборам в «Дії», – результаты опроса

Треть граждан «за» цифровые выборы.

Фото из открытых источников

Треть украинцев (33%) поддерживает идею внедрения электронного голосования на выборах, в частности на выборах президента, согласно результатам опроса Центра Разумкова. Однако относительное большинство респондентов (42-43%) высказались негативно относительно интернет-голосования.

Наибольшую поддержку электронное голосование получило среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет, где 52% опрошенных выступают за такую инициативу, тогда как только 27-30% - против. Среди людей в возрасте 60 лет и старше 55-57% не поддерживают эту идею, а лишь 17% - поддерживают.

На вопрос о техническом обеспечении голосования 31% респондентов считают, что его можно проводить через приложение «Дія», еще 15% видят необходимость создания отдельного специализированного сервиса. В то же время 37,5% заявили, что голосование не должно проходить в электронной форме, а 16% не определились с ответом.

Опрос проводился Центром Разумкова с 15 по 20 июня 2024 года среди 2016 респондентов на территориях, подконтрольных правительству Украины и где не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки составляет до 2,3%.

Фото: Центр Разумкова

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