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Податкова пояснює, що чекає рієлтора за неподання інформації про укладені договори оренди нерухомості

23:47, 6 листопада 2024
Недотримання рієлтором встановленого порядку або строків подання інформації про укладені за його участю цивільно-правові договори оренди нерухомості призводить до накладення штрафу.
Податкова пояснює, що чекає рієлтора за неподання інформації про укладені договори оренди нерухомості
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Податкова служба в Івано-Франківській області пояснює, що чекає рієлтора за неподання інформації про укладені договори оренди нерухомості.

Зазначається, що відповідно до ст. 170 ПКУ, суб’єкти господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості – рієлтори, зобов’язані надіслати інформацію про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори про оренду нерухомості до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації у встановлені строки та за встановленою формою.

Наказом Мінфіну від 13.05.2017 №497 затверджено форму «Інформація суб’єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтерів), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди)», що подається зазначеними суб’єктами господарювання до контролюючих органів за місцем своєї реєстрації у строки, передбачені для подання податкового розрахунку.

Податковий розрахунок за базовий звітний (податковий період), що дорівнює календарному кварталу, подається протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

За порушення порядку або строків подання зазначеної інформації рієлтор несе відповідальність, передбачену нормами Податкового кодексу. Зокрема, порушення рієлтором порядку чи строків подання інформації про укладені за його посередництвом цивільно-правові договори (угоди) про оренду нерухомості, – тягне за собою накладення штрафу в розмірі 680 грн за кожне таке порушення.

Дії, вчинені суб’єктом, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1360 грн за кожне таке порушення.

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договір податкова нерухомість

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