Як допомогти ЗСУ знищити техніку рф – про що повідомляти в чатбот єВорог

Щоб перетворити російські танки та бойові машини піхоти на купу брухту, потрібно повідомити в чатбот єВорог.

Українці можуть долучитися до знищення техніки окупантів, повідомивши про ворожі танки та бойові машини піхоти в чатбот єВорог.

У Міністерстві цифрової трансформації України пояснюють, що танки та БМП знищують позиції Сил оборони й підтримують ворожу піхоту на складних ділянках фронту під час наступу. Відтак, знищення такої техніки знизить вогневу потужність підрозділу та ускладнить виконання бойових завдань і наступальних дій ворога.

Щоб перетворити техніку окупантів на купу брухту, потрібно повідомити про російські танки та бойові машини піхоти в чатбот єВорог.

На що звернути увагу:

Танки — великі, низькі та широкі конструкції з гучним двигуном, масивною гарматою і бронею спереду та з боків, на широких гусеницях.

БМП — компактні, з вузькими гусеницями та піднятою передньою частиною корпусу.

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