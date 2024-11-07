Как помочь ВСУ уничтожить технику рф – о чем сообщать в чатбот єВорог

Чтобы превратить российские танки и боевые машины пехоты в кучу металлолома, нужно сообщить в чатбот єВорог.

Украинцы могут присоединиться к уничтожению техники окупантов, сообщив о вражеских танках и боевых машинах пехоты в чатбот єВорог.

В Министерстве цифровой трансформации Украины объясняют, что танки и БМП уничтожают позиции Сил обороны и поддерживают вражескую пехоту на сложных участках фронта во время наступления. Следовательно, уничтожение такой техники снизит огневую мощность подразделения и усложнит выполнение боевых задач и наступательных действий врага.

Чтобы превратить технику оккупантов в кучу металлолома, нужно сообщить о российских танках и боевых машинах пехоты в чатбот єВорог.

На что обратить внимание:

Танки – большие, низкие и широкие конструкции с громким двигателем, массивной пушкой и броней спереди и по бокам, на широких гусеницах.

БМП – компактные, с узкими гусеницами и приподнятой передней частью корпуса.

єВорог доступен в приложении Дія или по ссылке – здесь.

«Помните, что ваша безопасность самая главная. Снимайте незаметно, а после отправки удалите все фото, видео, переписку с телефона и кэш мессенджера», - отмечают в Минцифре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.