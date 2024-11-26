У НАДС дали рекомендації щодо стажування молоді в державних органах – документ

Методичні рекомендацій щодо проведення стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах держслужби, в державних органах.

У НАДС затвердили Методичні рекомендації щодо проведення стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в державних органах. Наказ №161-24 від 25 листопада.

Як зазначається, методичні рекомендації розроблено з метою надання методичної допомоги керівникам державної служби, керівникам структурних підрозділів та службам управління персоналом щодо проведення стажування молоді.

Крім того, Національне агентство України з питань державної служби оприлюднило роз’яснення щодо атестації та щорічної оцінки посадових осіб місцевого самоврядування у період дії воєнного стану.

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