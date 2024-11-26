В НАГС дали рекомендации по стажировке молодежи в государственных органах – документ

Методические рекомендации по проведению стажировки граждан из числа молодежи, которые не состоят на должностях госслужбы, в государственных органах.

В НАГС утвердили Методические рекомендации по проведению стажировки граждан из числа молодежи, которые не состоят на должностях государственной службы, в государственных органах. Приказ №161-24 от 25 ноября.

Как отмечается, методические рекомендации разработаны с целью предоставления методической помощи руководителям государственной службы, руководителям структурных подразделений и службам управления персоналом по проведению стажировки молодежи.

Кроме того, Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы обнародовало разъяснение относительно аттестации и ежегодной оценке должностных лиц местного самоуправления в период действия военного положения.

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