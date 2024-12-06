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В Україні можуть суттєво підвищити штраф за паркування на місцях для людей із інвалідністю

19:07, 6 грудня 2024
У Раді зазначили, що лагідно вмовляти не порушувати законодавство подекуди не спрацьовує.
В Україні можуть суттєво підвищити штраф за паркування на місцях для людей із інвалідністю
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У Верховній Раді розглядають можливість збільшення штрафів за паркування на місцях для людей із інвалідністю. Про це у коментарі liga.net повідомила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

У парламенті вважають, що сума штрафу до 2000 грн, що діє зараз, замала й може зрости в рази.

Шуляк уточнила, що сума штрафу має бути наближена до тих, які діють у країнах ЄС.

«Оскільки ми інтегруємось туди включно і за інфраструктурними стандартами. Зокрема, у тій же Німеччині штраф за паркування в зоні для людей з інвалідністю становить до 370 євро. Це справедливо», – сказала вона.

За її словами, транспортна інфраструктура великих міст і особливо столиці наразі не розрахована на реальну кількість авто та реальну потребу в місцях для паркування.

Відтак, ситуація з паркуванням автомобілів у місцях, які для цього не передбачені, стає дедалі гіршою. Як наслідок, мешканці міст паркуються у непризначених для цього місцях і особливо – на місцях для паркування людей із інвалідністю.

Вона додала, що лагідно вмовляти не порушувати законодавство подекуди не спрацьовує.

«Тому, думаю, є сенс діяти. З евакуаторами спрацювало – люди зрозуміли, що це дорого. Відтак, має спрацювати у випадку паркування на місцях для людей з інвалідністю», – заявила Шуляк.  

Також ми писали, що в Україні можуть ввести штрафи за літню гуму на авто під час морозів.

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