В Украине могут существенно повысить штраф за парковку на местах для людей с инвалидностью

В Раде отметили, что ласково уговаривать не нарушать законодательство иногда не срабатывает.

В Верховной Раде рассматривается возможность увеличения штрафов за парковку на местах для людей с инвалидностью. Об этом в комментарии liga.net сообщила председатель комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

В парламенте считают, что действующая сейчас сумма штрафа до 2000 грн маловата и она может вырасти в разы.

Шуляк уточнила, что сумма штрафа должна быть приближена к действующим в странах ЕС.

«Поскольку мы интегрируемся туда включительно и по инфраструктурным стандартам. В частности, в той же Германии штраф за парковку в зоне для людей с инвалидностью составляет до 370 евро. Это справедливо», – сказала она.

По ее словам, транспортная инфраструктура крупных городов и особенно столицы пока не рассчитана на реальное количество авто и реальную потребность в парковочных местах.

Следовательно, ситуация с парковкой автомобилей в местах, которые для этого не предусмотрены, становится все хуже. Как следствие, жители городов паркуются в непредназначенных для этого местах и ​​особенно на местах для парковки людей с инвалидностью.

Она добавила, что ласково уговаривать не нарушать законодательство иногда не срабатывает.

«Поэтому, думаю, есть смысл действовать. С эвакуаторами сработало – люди поняли, что это дорого. Следовательно, должно сработать в случае парковки на местах для людей с инвалидностью», – заявила Шуляк.

Также сообщалось, что в Украине могут ввести штрафы за летнюю резину на авто во время морозов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.