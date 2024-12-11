Зустріч у форматі Рамштайн на рівні лідерів залежить від можливості візиту Байдена до Європи — нардеп Чернєв

Наразі ведуться переговори щодо скликання засідання «Рамштайн» на найвищому рівні.

Проведення зустрічі на найвищому рівні у форматі «Рамштайн» у грудні залежить від можливості президента США Джо Байдена приїхати до Європи. Про це заявив народний депутат заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

«Наразі я знаю, що ведуться переговори щодо скликання «Рамштайна» на найвищому рівні, тобто на рівні лідерів. Тут питання в тому, чи готовий Байден приїхати в Європу вже в грудні», - сказав Чернєв в ефірі єдиного телемарафону в середу.

За його словами, на засіданні планують розглянути питання допомоги Україні для виконання «нашого плану перемоги з конкретним переліком озброєння, яке нам потрібно».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.