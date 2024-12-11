Встреча в формате Рамштайн на уровне лидеров зависит от возможности визита Байдена в Европу — нардеп Чернев

В настоящее время ведутся переговоры о созыве заседания «Рамштайн» на самом высоком уровне.

Проведение встречи на самом высоком уровне в формате «Рамштайн» в декабре зависит от возможности президента США Джо Байдена приехать в Европу. Об этом заявил народный депутат заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона.

«Пока я знаю, что ведутся переговоры по созыву «Рамштайна» на самом высоком уровне, то есть на уровне лидеров. Здесь вопрос в том, готов ли Байден приехать в Европу уже в декабре», - сказал Чернев в эфире единого телемарафона в среду.

По его словам, на заседании планируют рассмотреть вопрос помощи Украине для выполнения «нашего плана победы с конкретным перечнем вооружения, которое нам нужно».