Денис Шмигаль окреслив напрямки Уряду щодо протидії корупції – що входить у стратегію

Стратегія Уряду полягає у максимальній ліквідації самої можливості вчиняти корупційні дії, наголосив Прем'єр.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що стратегія Уряду України — максимально ліквідувати саму можливість вчиняти корупційні дії. Про це він заявив під час форуму «Міжнародний день боротьби з корупцією — від Євромайдану до Євроінтеграції»

«Інституційні зміни, дерегуляція, діджиталізація, корпоративне управління, постійне покращення системи закупівель, якісний аудит та, звичайно, нульова толерантність до корупції — все це втілюється нашим Урядом», - наголосив він.

За словами Прем’єра, Уряд рухається за багатьма важливими напрямками:

Побудова антикорупційної вертикалі. В останньому звіті Єврокомісія відзначила, що наша держава досягла прогресу у сфері запобігання та боротьби з корупцією, зокрема, завдяки зміцненню антикорупційної інституційної бази, посиленню незалежності та інституційної спроможності антикорупційних органів.

Зміни в управлінні держпідприємствами. Це завжди була сфера з підвищеними корупційними ризиками. Наша відповідь — це приватизація та корпоратизація за стандартами ОЕСР. Продовжуємо розвивати корпоративне управління.

Діджиталізація і дерегуляція. Постійно збільшуємо кількість цифрових сервісів та послуг. Фактичний економічний та антикорупційний ефект за два роки запровадження послуг у Дії становить 16,3 млрд грн.

Прозорість у закупівлях. Тут діємо за принципом «всі мають бачити все».

Особливо пильний контроль за використанням коштів міжнародних партнерів. Працюємо в єдності із союзниками. Відкрито і повною мірою надаємо всю необхідну інформацію.

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