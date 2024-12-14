Денис Шмыгаль очертил направления Правительства по противодействию коррупции – что входит в стратегию

Стратегия Правительства заключается в максимальной ликвидации самой возможности совершать коррупционные действия, подчеркнул Премьер.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что стратегия Правительства Украины максимально ликвидировать саму возможность совершать коррупционные действия.

Об этом он заявил во время форума «Международный день борьбы с коррупцией – от Евромайдана до Евроинтеграции»

«Институционные изменения, дерегуляция, диджитализация, корпоративное управление, постоянное улучшение системы закупок, качественный аудит и, конечно, нулевая толерантность к коррупции – все это воплощается нашим Правительством», – подчеркнул он.

По словам Премьер-министра, Правительство движется по многим важным направлениям:

- построение антикоррупционной вертикали. В последнем отчете Еврокомиссия отметила, что наше государство достигло прогресса в сфере предотвращения и борьбы с коррупцией, в частности, благодаря укреплению антикоррупционной институционной базы, усилению независимости и институциональной способности антикоррупционных органов.

- изменения в управлении госпредприятиями. Это всегда была область с повышенными коррупционными рисками. Наш ответ – это приватизация и корпоратизация по стандартам ОЭСР. Продолжаем развивать корпоративное управление.

- диджитализация и дерегуляция. Постоянно увеличиваем количество цифровых сервисов и услуг. Фактический экономический и антикоррупционный эффект за два года введения услуг в Дії составляет 16,3 млрд грн.

- прозрачность в закупках. Здесь действуем по принципу «все должны видеть все».

- особенно пристальный контроль за использованием средств международных партнеров. Работаем в единстве с союзниками. Открыто и в полной мере предоставляем всю необходимую информацию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.