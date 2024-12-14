Практика судов
  1. Общество

В Минокружении обнародовали стоимость живой новогодней елки

18:24, 14 декабря 2024
Приобрести елку можно непосредственно в лесничестве или на торговых площадках лесхозов по более низким, чем на рынках ценам.
В Минокружении обнародовали стоимость живой новогодней елки
Источник фото: shpalta.media
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине началась традиционная «елочная кампания», в рамках которой лесоводы заготавливают новогодние деревья на специальных плантациях и во время рубок ухода за лесом.

Как сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, в этом году планируется заготовить около 200 тысяч деревьев, что вдвое меньше, чем до полномасштабного вторжения.

Приобрести елку можно непосредственно в лесничестве или на торговых площадках лесхозов по более низким, чем на рынках ценам.

«В этом году стоимость остается неизменной: 135 грн за дерево высотой 1 м (цена зависит от региона)», - указывают в Минокружении.

Доступны также деревья в горшках.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как не купить елку вне закона в Киеве – в полиции указали, на что обращать внимание.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев Новый год свято ялинка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд объяснил, когда на прокурора не распространяются процессуальные права и обязанности участника дела

Как отметил Верховный Суд, при решении вопроса о возобновлении срока на апелляционное обжалование апелляционному суду следует принимать во внимание исполнение прокурором требований конституционного, а не процессуального представительства прокурором интересов государства.

Банки через сервис Дия планируют получать данные о доходе клиента и судебных делах – что предусматривает подписанный меморандум

Без подтвержденных законных доходов операции в банке станут проблемой как для граждан, так и для ФЛП и самозанятых лиц.

В судах введут специализацию судей по рассмотрению преступлений, совершенных военнослужащими

Парламентский комитет по правовой политике рекомендовал Раде принять законопроект о специализации судей по рассмотрению преступлений, совершенных военнослужащими, и военных преступлений.

В Украине объявили отбор среди юристов на 1800 вакансий судей – какие документы и когда подавать

Юристы, желающие стать судьями, должны собрать пакет документов и подать его ВККС до 30 марта.

Верховный Суд пояснил, что будет считаться равнозначной должностью, которую должны предложить госслужащему в случае сокращения из-за изменения структуры или штатного расписания

Законодателем предусмотрено право субъекта назначения предлагать более низкую вакантную должность государственному служащему – Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Коротенко
    Євген Коротенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Андрій Костенко
    Андрій Костенко
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Терлецька
    Олена Терлецька
    суддя Київського окружного адміністративного суду