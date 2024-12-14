Практика судів
  1. Суспільство

У Міндовкілля оприлюднили вартість живої новорічної ялинки

18:24, 14 грудня 2024
Придбати ялинку можна безпосередньо в лісництві або на торговельних майданчиках лісгоспів за нижчими, ніж на ринках цінами.
У Міндовкілля оприлюднили вартість живої новорічної ялинки
Джерело фото: shpalta.media
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні розпочалася традиційна «ялинкова кампанія», у межах якої лісівники заготовляють новорічні дерева на спеціальних плантаціях і під час рубок догляду за лісом.

Як повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, цьогоріч планують заготовити близько 200 тисяч дерев, що вдвічі менше, ніж до повномасштабного вторгнення.

Придбати ялинку можна безпосередньо в лісництві або на торговельних майданчиках лісгоспів за нижчими, ніж на ринках цінами.

«Цьогоріч вартість залишається незмінною: 135 грн за дерево висотою 1 м (ціна залежить від регіону)», - вказують у Міндовкілля.

Доступні також дерева в горщиках.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, як не купити ялинку поза законом у Києві – у поліції вказали, на що звертати увагу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Київ Новий рік свято ялинка

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Банки через сервіс Дія планують отримувати дані про дохід клієнта і судові справи – що передбачає підписаний меморандум

Без підтверджених законних доходів операції у банку стануть проблемою як для громадян, так і для ФОП та самозайнятих осіб.

У судах введуть спеціалізацію суддів з розгляду злочинів, вчинених військовослужбовцями

Парламентський комітет з питань правової політики рекомендував Раді прийняти законопроект про спеціалізацію суддів з розгляду військових та воєнних злочинів.

В Україні оголосили відбір серед юристів на 1800 вакансій суддів – які документи та коли подавати

Юристи, які хочуть стати суддями, повинні зібрати пакет документів і подати його ВККС до 30 березня.

Верховний Суд пояснив, що буде вважатися рівнозначною посадою, яку мають запропонувати держслужбовцю в разі скорочення внаслідок зміни структури чи штатного розпису

Законодавцем передбачено право суб’єкта призначення пропонувати нижчу вакантну посаду державному службовцю – Верховний Суд.

Зацікавленість особи у вчиненні щодо неї або на її користь певних незаконних дій не може вказувати на вимагання в неї неправомірної вигоди – Верховний Суд

Начальник сектору реагування патрульної поліції взяв хабар під час патрулювання, а не під час здійснення адміністративно-господарських чи організаційно-розпорядчих функцій, тому така кваліфікуюча ознака, як «вчинення службовою особою, яка займає відповідальне становище» виключається – Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Коротенко
    Євген Коротенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Андрій Костенко
    Андрій Костенко
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Терлецька
    Олена Терлецька
    суддя Київського окружного адміністративного суду