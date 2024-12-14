Практика судів
  1. Суспільство

Як змінилася зарплата працівників – хто в Україні отримує найбільшу зарплату

14:18, 14 грудня 2024
Держстат оприлюднив рейтинг середньої зарплати в Україні у третьому кварталі 2024 року.
Як змінилася зарплата працівників – хто в Україні отримує найбільшу зарплату
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Розмір середньомісячної зарплати в Україні у третьому кварталі 2024 року зріс на понад 22% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 21 946 грн.

Про це повідомили у Державній службі статистики.

Найбільше зарплати зросли у сфері інформації та телекомунікацій, де середня зарплата в ІІІ кв. становила 52 589 грн, що на 40,1% перевищує показники відповідного періоду минулого року. Ця галузь також зберігає першість за абсолютним рівнем зарплат.

Одними з найнижчих залишаються зарплати у сфері освіти. Середнє значення у ІІІ кварталі 14 219 грн, зростання лише на 16,7% відносно показників відповідного періоду минулого року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

зарплата Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Зацікавленість особи у вчиненні щодо неї або на її користь певних незаконних дій не може вказувати на вимагання в неї неправомірної вигоди – Верховний Суд

Начальник сектору реагування патрульної поліції взяв хабар під час патрулювання, а не під час здійснення адміністративно-господарських чи організаційно-розпорядчих функцій, тому така кваліфікуюча ознака, як «вчинення службовою особою, яка займає відповідальне становище» виключається – Верховний Суд.

Фразу «суд виходить до нарадчої кімнати» учасники процесів скоро не почують – законопроект рекомендували прийняти в цілому

Інститут нарадчої кімнати у судах скасують – комітет погодив законопроект до прийняття в цілому.

Верховний Суд пояснив, коли застосовані поліцейським заходи примусу є пропорційними

Застосований поліцейський захід є пропорційним, якщо шкода, заподіяна охоронюваним законом правам і свободам людини або інтересам суспільства чи держави, не перевищує блага, для захисту якого він застосований, або створеної загрози заподіяння шкоди.

Підприємства, які були розташовані на території активних бойових дій, пропонують звільнити від спроб стягнути з них заборгованість за кредитами на час воєнного стану

Верховній Раді рекомендують прийняти законопроект, спрямований на вирішення проблем підприємств, які втратили не лише переважну кількість активів, але і головний засіб виробництва – земельні ділянки, що позбавляє їх можливості вести господарську діяльність і виконувати зобов’язання перед банками-кредиторами за раніше залученими кредитами.

Верховна Рада збирається скасувати зупинку перебігу строку для звернення до суду у цивільних справах, що була введена у січні 2024 року

У січні 2024 року до Цивільного кодексу внесли норму про зупинення перебігу позовної давності, а тепер її збираються скасувати.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Коротенко
    Євген Коротенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Андрій Костенко
    Андрій Костенко
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Терлецька
    Олена Терлецька
    суддя Київського окружного адміністративного суду