У МЗС Китаю пожартували про загрозу китайського часнику для США — подробиці

Я впевнена, що часник і не припускав, що може становити велику загрозу для США, — так прокоментувала речниця МЗС Китаю заяву сенатора Ріка Скотта про те, що китайський часник є «серйозною загрозою» для продовольчої безпеки США.

У Китаї відреагували жартом у відповідь на заяву американського сенатора Ріка Скотта про те, що китайський часник є «серйозною загрозою» для продовольчої безпеки США, передає Global Times.

"Я впевнена, що часник і не припускав, що може становити велику загрозу для США", - заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

Вона повідомила, що висловлювання про часник стали предметом глузування серед китайських інтернет-користувачів, і зазначила, що жоден із так званих доказів і причин, наведених США, не витримує критики.

За словами Мао Нін, США використовують подібні приводи для проведення політики протекціонізму, придушення та стримування розвитку Китаю, а також для розриву ланцюжків постачання.

Раніше сенатор Рік Скотт надіслав листа до низки міністерств США з проханням провести розслідування безпеки часнику з КНР. На його думку, всі сорти овочу з Китаю становлять загрозу для національної безпеки. Нібито його вирощують у стічних водах, а також використовують рабську та дитячу працю.

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