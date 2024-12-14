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В МИД Китая пошутили об угрозе китайского чеснока для США — подробности

13:24, 14 декабря 2024
Я уверена, что чеснок и не предполагал, что может представлять большую угрозу для США, — так прокомментировала пресс-секретарь МИД Китая заявление сенатора Рика Скотта о том, что китайский чеснок является «серьезной угрозой» для продовольственной безопасности США.
В МИД Китая пошутили об угрозе китайского чеснока для США — подробности
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В Китае отреагировали шуткой в ответ на заявление американского сенатора Рика Скотта о том, что китайский чеснок представляет «серьезную угрозу» для продовольственной безопасности США, передает Global Times.

«Я уверена, что чеснок и не предполагал, что может представлять большую угрозу для США»,  — заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Она сообщила, что высказывания о чесноке стали предметом насмешек среди китайских интернет-пользователей, и отметила, что ни одно из так называемых доказательств и причин, приведенных США, не выдерживает критики.

По словам Мао Нин, США используют подобные предлоги для проведения политики протекционизма, подавления и сдерживания развития Китая, а также для разрыва цепочек поставок.

Ранее сенатор Рик Скотт направил письмо в ряд министерств США с просьбой провести расследование безопасности чеснока из КНР. По его мнению, все сорта овоща из Китая представляют угрозу для национальной безопасности. Якобы его выращивают в сточных водах, а также используют рабский и детский труд. 

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США Китай

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