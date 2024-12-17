На Одещині прикордонники виявили у чоловіка пістолет, захований у книзі

Чоловік сховав зброю у книжці з експлуатації та ремонту автомобіля.

Фото: dpsu.gov.ua

Прикордонники Ізмаїльського загону в пункті пропуску «Орлівка» виявили пістолет «ТТ», схований у книжці з експлуатації та ремонту автомобіля. Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Зазначається, аби перевезти зброю до Румунії, 49-річний громадянин України вирізав нішу відповідної форми в сторінках книги та поклав її серед інших речей у багажник свого автомобіля «Mazda».

В обладнаній схованці зберігався заряджений пістолет із магазином на 8 набоїв травматичної дії.

За даним фактом на водія складено протокол за частиною 1 статті 483 МКУ (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю). Зброю та набої вилучено до рішення суду.

Фото: dpsu.gov.ua

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