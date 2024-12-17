В Одесской области пограничники обнаружили у мужчины пистолет, спрятанный в книге

Мужчина спрятал оружие в книге по эксплуатации и ремонту автомобиля.

Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники Измаильского отряда в пункте пропуска «Орловка» обнаружили пистолет «ТТ», спрятанный в книге по эксплуатации и ремонту автомобиля. Об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, чтобы перевезти оружие в Румынию, 49-летний гражданин Украины вырезал нишу соответствующей формы в страницах книги и положил ее среди прочих вещей в багажник своего автомобиля Mazda.

В оборудованном тайнике хранился заряженный пистолет с магазином на 8 патронов травматического действия.

По данному факту на водителя составлен протокол по части 1 статьи 483 ТКУ (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с утаиванием от таможенного контроля). Оружие и патроны изъяты до решения суда.

Фото: dpsu.gov.ua

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