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В Одесской области пограничники обнаружили у мужчины пистолет, спрятанный в книге

22:18, 17 декабря 2024
Мужчина спрятал оружие в книге по эксплуатации и ремонту автомобиля.
В Одесской области пограничники обнаружили у мужчины пистолет, спрятанный в книге
Фото: dpsu.gov.ua
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Пограничники Измаильского отряда в пункте пропуска «Орловка» обнаружили пистолет «ТТ», спрятанный в книге по эксплуатации и ремонту автомобиля. Об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, чтобы перевезти оружие в Румынию, 49-летний гражданин Украины вырезал нишу соответствующей формы в страницах книги и положил ее среди прочих вещей в багажник своего автомобиля Mazda.

В оборудованном тайнике хранился заряженный пистолет с магазином на 8 патронов травматического действия.

По данному факту на водителя составлен протокол по части 1 статьи 483 ТКУ (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с утаиванием от таможенного контроля). Оружие и патроны изъяты до решения суда.

Фото: dpsu.gov.ua

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оружие Государственная пограничная служба

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