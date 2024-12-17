Апеляційна палата ВАКС повідомила про наявність вакантної посади

Апеляційна палата ВАКС шукає помічника судді.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду повідомила про наявність вакантної посади помічника судді.

Вимоги до кандидатів: вища юридична освіта, досконале володіння державною мовою, вміння оперувати великими масивами інформації, наявність практичного досвіду у галузі кримінального права та процесу, вільне орієнтування у законодавстві та судовій практиці, вміння стисло, структуровано та логічно викладати текст.

«Перевагою буде наявність досвіду на посаді помічника судді (кримінальна спеціалізація).

Запрошуємо бажаючих до 10 січня 2025 року включно надсилати резюме на електронну адресу [email protected]», - заявили у АП ВАКС.

Раніше ми писали, що у Вищому антикорупційному суді відкрилися вакансія помічника судді, який має спеціалізацію слідчого судді та здійснює розгляд справ по суті пред’явленого обвинувачення.

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