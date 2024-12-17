Апелляционная палата ВАКС сообщила о наличии вакантной должности

Апелляционная палата ВАКС ищет помощника судьи.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сообщила о наличии вакантной должности помощника судьи.

Требования к кандидатам: высшее юридическое образование, совершенное владение государственным языком, умение оперировать большими массивами информации, наличие практического опыта в области уголовного права и процесса, свободная ориентировка в законодательстве и судебной практике, умение кратко, структурированно и логически излагать текст.

«Преимуществом будет наличие опыта в должности помощника судьи (уголовная специализация).

Приглашаем желающих до 10 января 2025 года включительно отправлять резюме по электронному адресу [email protected]», - заявили в АП ВАКС.

Ранее сообщалось, что в Высшем антикоррупционном суде открылась вакансия помощника судьи, который имеет специализацию следователя и осуществляет рассмотрение дел по существу предъявленного обвинения.

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