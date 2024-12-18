На Сумщині голову громади судитимуть за побиття секретаря ради

Керівник громади побив секретаря ради в ході суперечки, пов’язаної зі службовою діяльністю.

Фото: Прокуратура Сумщини

Роменська окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо голови однієї з територіальних громад Сумської області, якого підозрюють у насильстві стосовно службової особи. Про це повідомляє пресслужба Сумської обласної прокуратури.

За даними слідства, інцидент стався 22 грудня 2023 року. Під час робочої суперечки, пов’язаної зі службовою діяльністю, очільник громади завдав кілька ударів секретарю ради.

Згідно з висновками експертизи, потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.

Обвинувальний акт вже передано до суду для розгляду по суті.

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