На Сумщине главу общины будут судить за избиение секретаря совета

Руководитель общины избил секретаря совета в ходе спора, связанного со служебной деятельностью.

Фото: Прокуратура Сумской области

Роменская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя одной из территориальных громад Сумской области, которого подозревают в насилии в отношении должностного лица. Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры.

По данным следствия, инцидент произошел 22 декабря 2023 года. Во время рабочего спора, связанного со служебной деятельностью, глава общины нанес несколько ударов секретарю совета.

Согласно выводам экспертизы, потерпевший получил легкие телесные повреждения.

Обвинительный акт уже передан в суд для рассмотрения по существу.

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