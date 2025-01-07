Словник «Мислово» назвав «бусифікацію» словом 2024 року

Слово «бусифікація», що позначає примусову мобілізацію за спрощеною процедурою, стало словом 2024 року за версією словника української сучасної мови та сленгу «Мислово».
На сайті словника зазначається, що термін акцентує на проблемах мобілізації, коли кількість призовників переважає над якістю, а права людини часто ігноруються.
Серед інших номінантів цього року переважали слова, пов’язані з російсько-українською війною:
Словник «Мислово», створений у 2012 році, щороку обирає слово, що відображає важливі суспільні процеси. Цьогоріч це вже 12-й вибір. Серед критеріїв враховують популярність і соціальну значущість слова.
Нагадаємо, у парламенті засудили примусову мобілізацію громадян на вулицях, тому що це дискредитує службу в ЗСУ.
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