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Словник «Мислово» назвав «бусифікацію» словом 2024 року

13:36, 7 січня 2025
«Бусифікація» — термін мобілізації, згідно з яким кількість призовників переважає над якістю, а права людини часто ігноруються.
Словник «Мислово» назвав «бусифікацію» словом 2024 року
Фото: Varta1
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Слово «бусифікація», що позначає примусову мобілізацію за спрощеною процедурою, стало словом 2024 року за версією словника української сучасної мови та сленгу «Мислово».

На сайті словника зазначається, що термін акцентує на проблемах мобілізації, коли кількість призовників переважає над якістю, а права людини часто ігноруються.

Серед інших номінантів цього року переважали слова, пов’язані з російсько-українською війною:

  • СЗЧ — самовільне залишення частини;
  • Курська операція — визначна українська військова операція, яка підтвердила суб’єктність України;
  • втома — як результат війни на виснаження;
  • переговори — прагнення до перемир’я чи заморожування конфлікту;
  • МСЕК — у контексті скандалів із корупцією в медичних комісіях;
  • популізм — пов'язаний із соціальними програмами та розмовами про вибори;
  • дрон Магура — символ інновацій у безпілотних системах;
  • лалохезія — використання лайки для зняття стресу;
  • квадробери — представники нової дитячої субкультури.

Словник «Мислово», створений у 2012 році, щороку обирає слово, що відображає важливі суспільні процеси. Цьогоріч це вже 12-й вибір. Серед критеріїв враховують популярність і соціальну значущість слова.

Нагадаємо, у парламенті засудили примусову мобілізацію громадян на вулицях, тому що це дискредитує службу в ЗСУ.

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мобілізація

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