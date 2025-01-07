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Словарь «Мыслово» назвал «бусификацию» словом 2024 года

13:36, 7 января 2025
«Бусификация» - термин мобилизации, согласно которому количество призывников преобладает над качеством, а права человека часто игнорируются.
Словарь «Мыслово» назвал «бусификацию» словом 2024 года
Фото: Varta1
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Слово «бусификация», обозначающее принудительную мобилизацию по упрощенной процедуре, стало словом 2024 года по версии словаря украинского современного языка и сленга «Мислово».

На сайте словаря отмечается, что термин акцентирует на проблемах мобилизации, когда количество призывников преобладает над качеством, а права человека часто игнорируются.

Среди других номинантов этого года преобладали слова, связанные с российско-украинской войной:

  • СЗЧ - самовольное оставление части;
  • Курская операция - выдающаяся украинская военная операция, которая подтвердила субъектность Украины;
  • усталость - как результат войны на истощение;
  • переговоры - стремление к перемирию или замораживанию конфликта;
  • МСЭК - в контексте скандалов с коррупцией в медицинских комиссиях;
  • популизм - связанный с социальными программами и разговорами о выборах;
  • дрон Магура - символ инноваций в беспилотных системах;
  • лалохезия - использование ругани для снятия стресса;
  • квадроберы - представители новой детской субкультуры.

Словарь «Мислово», созданный в 2012 году, ежегодно выбирает слово, отражающее важные общественные процессы. В этом году это уже 12-й выбор. Среди критериев учитывают популярность и социальную значимость слова.

Напомним, в парламенте осудили принудительную мобилизацию граждан на улицах, потому что это дискредитирует службу в ВСУ.

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мобилизация

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