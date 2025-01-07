Словарь «Мыслово» назвал «бусификацию» словом 2024 года

Слово «бусификация», обозначающее принудительную мобилизацию по упрощенной процедуре, стало словом 2024 года по версии словаря украинского современного языка и сленга «Мислово».
На сайте словаря отмечается, что термин акцентирует на проблемах мобилизации, когда количество призывников преобладает над качеством, а права человека часто игнорируются.
Среди других номинантов этого года преобладали слова, связанные с российско-украинской войной:
Словарь «Мислово», созданный в 2012 году, ежегодно выбирает слово, отражающее важные общественные процессы. В этом году это уже 12-й выбор. Среди критериев учитывают популярность и социальную значимость слова.
Напомним, в парламенте осудили принудительную мобилизацию граждан на улицах, потому что это дискредитирует службу в ВСУ.
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