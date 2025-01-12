Хто має право на страхові виплати в разі смерті потерпілого — роз’яснення

Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці розповідає, хто має право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.
В разі смерті потерпілого право на одержання щомісячних страхових виплат мають непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання.
Такими непрацездатними особами є:
Право на одержання страхових виплат у разі смерті потерпілого мають також дитина померлого, яка народилася не пізніше ніж через 10 місяців після його смерті, дружина, чоловік або один із батьків померлого чи інший член сім’ї, якщо він не працює та доглядає дітей, братів, сестер або онуків потерпілого, які не досягли восьмирічного віку.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.