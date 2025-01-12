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Кто имеет право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего — разъяснение

20:12, 12 января 2025
В случае смерти потерпевшего право на получение ежемесячных страховых выплат имеют нетрудоспособные лица, находившиеся на его иждивении или имеющие право на такое содержание на момент его смерти.
Кто имеет право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего — разъяснение
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Управление инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда рассказывает, кто имеет право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

В случае смерти потерпевшего право на получение ежемесячных страховых выплат имеют нетрудоспособные лица, находившиеся на содержании умершего или на день его смерти право на получение от него содержания.

Такими нетрудоспособными лицами являются:

  • дети, не достигшие 16 лет; дети с 16 до 18 лет, не работающие или старше этого возраста, но из-за пороков физического или умственного развития сами не способны зарабатывать; дети, которые являются учениками, студентами (курсантами, слушателями, стажерами) дневной формы обучения – до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 23 лет;
  • лица, достигшие пенсионного возраста, предусмотренного ст. 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», если они не работают;
  • лица с инвалидностью – члены семьи потерпевшего на время инвалидности;
  • несовершеннолетние дети, на содержание которых умерший выплачивал или обязан был выплачивать алименты;
  • нетрудоспособные лица, не находившиеся на содержании умершего, но имеющие на это право.

Право на получение страховых выплат в случае смерти потерпевшего имеют также ребенок умершего, родившийся не позднее чем через 10 месяцев после его смерти, жена, муж или один из родителей умершего или другой член семьи, если он не работает и ухаживает за детьми, братьями , сестер или внуков потерпевшего, не достигших восьмилетнего возраста.

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