Повернення та обмін — що робити, якщо товар не підійшов

Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги нагадав, чи можна повернути або обміняти куплений товар.
Зокрема, товар належної якості можна обміняти чи повернути протягом 14 днів з моменту покупки, якщо:
Якщо немає аналогічного товару, можна:
Як повернути або обміняти товар, якщо чека немає
Можна надати інший документ, що підтверджує оплату (наприклад, гарантійний талон). У ньому має бути інформація про продавця, дата покупки, назва товару та ціна.
Або отримати копію чека. Для цього можна написати заяву на ім’я керівника магазину.
Якщо товар куплено в кредит
Спочатку варто звернутися до кредитодавця для відмови від кредиту.
Після цього звернутися до продавця для повернення товару.
Які товари не можна повернути/обміняти
Якщо техніка на гарантії і вона зламалася
Ви маєте право на гарантійний ремонт. А поки техніка в ремонті — на тимчасове користування товаром аналогічної марки.
Якої техніки це стосується
Як отримати техніку на заміну
Письмово оформити вимогу до продавця.
За кожен день затримки надання аналогічного товару чи ремонту споживач має право вимагати неустойку — 1% від вартості товару.
Куди звертатися за захистом прав споживачів
До Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби)
У складних випадках можна подавати позов до суду.
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