Повернення та обмін — що робити, якщо товар не підійшов

Чи можна повернути річ, якщо загубили чек або купили товар в кредит.

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Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги нагадав, чи можна повернути або обміняти куплений товар.

Зокрема, товар належної якості можна обміняти чи повернути протягом 14 днів з моменту покупки, якщо:

ним не користувалися

збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики

є чек.

Якщо немає аналогічного товару, можна:

обрати інший товар

повернути кошти

дочекатися аналогічного товару.

Як повернути або обміняти товар, якщо чека немає

Можна надати інший документ, що підтверджує оплату (наприклад, гарантійний талон). У ньому має бути інформація про продавця, дата покупки, назва товару та ціна.

Або отримати копію чека. Для цього можна написати заяву на ім’я керівника магазину.

Якщо товар куплено в кредит

Спочатку варто звернутися до кредитодавця для відмови від кредиту.

Після цього звернутися до продавця для повернення товару.

Які товари не можна повернути/обміняти

парфуми, косметику

ювелірні вироби

натільну та постільну білизну

зубні щітки, бритви, розчіски

пір’яно-пухові вироби (подушки, ковдри)

дитячі іграшки м’які та гумові надувні

друковані видання (наприклад, книги)

інструменти для манікюру, педикюру та деякі інші товари.

Якщо техніка на гарантії і вона зламалася

Ви маєте право на гарантійний ремонт. А поки техніка в ремонті — на тимчасове користування товаром аналогічної марки.

Якої техніки це стосується

телефона

телевізора

мікрохвильової печі

пилососу

холодильника (морозильника)

праски

пральної машини

комп’ютеру та комплектуючих до нього

апаратури для відеозапису та відтворення зображення і звуку

електрочайника, електрокавоварки

фену.

Як отримати техніку на заміну

Письмово оформити вимогу до продавця.

За кожен день затримки надання аналогічного товару чи ремонту споживач має право вимагати неустойку — 1% від вартості товару.

Куди звертатися за захистом прав споживачів

До Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби)

У складних випадках можна подавати позов до суду.

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