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Повернення та обмін — що робити, якщо товар не підійшов

17:21, 6 лютого 2025
Чи можна повернути річ, якщо загубили чек або купили товар в кредит.
Повернення та обмін — що робити, якщо товар не підійшов
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Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги нагадав, чи можна повернути або обміняти куплений товар.

Зокрема, товар належної якості можна обміняти чи повернути протягом 14 днів з моменту покупки, якщо:

  • ним не користувалися
  • збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики
  • є чек.

Якщо немає аналогічного товару, можна:

  • обрати інший товар
  • повернути кошти
  • дочекатися аналогічного товару.

Як повернути або обміняти товар, якщо чека немає

Можна надати інший документ, що підтверджує оплату (наприклад, гарантійний талон). У ньому має бути інформація про продавця, дата покупки, назва товару та ціна.

Або отримати копію чека. Для цього можна написати заяву на ім’я керівника магазину.

Якщо товар куплено в кредит

Спочатку варто звернутися до кредитодавця для відмови від кредиту.

Після цього звернутися до продавця для повернення товару.

Які товари не можна повернути/обміняти

  • парфуми, косметику
  • ювелірні вироби
  • натільну та постільну білизну
  • зубні щітки, бритви, розчіски
  • пір’яно-пухові вироби (подушки, ковдри)
  • дитячі іграшки м’які та гумові надувні
  • друковані видання (наприклад, книги)
  • інструменти для манікюру, педикюру та деякі інші товари.

Якщо техніка на гарантії і вона зламалася

Ви маєте право на гарантійний ремонт. А поки техніка в ремонті — на тимчасове користування товаром аналогічної марки.

Якої техніки це стосується

  • телефона
  • телевізора
  • мікрохвильової печі
  • пилососу
  • холодильника (морозильника)
  • праски
  • пральної машини
  • комп’ютеру та комплектуючих до нього
  • апаратури для відеозапису та відтворення зображення і звуку
  • електрочайника, електрокавоварки
  • фену.

Як отримати техніку на заміну

Письмово оформити вимогу до продавця.

За кожен день затримки надання аналогічного товару чи ремонту споживач має право вимагати неустойку — 1% від вартості товару.

Куди звертатися за захистом прав споживачів

До Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби)

У складних випадках можна подавати позов до суду.

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