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Возврат и обмен — что делать, если товар не подошел

17:21, 6 февраля 2025
Можно ли вернуть вещь, если потеряли чек или купили товар в кредит.
Возврат и обмен — что делать, если товар не подошел
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Координационный центр по оказанию бесплатной правовой помощи напомнил, можно ли вернуть или обменять купленный товар.

В частности, товар надлежащего качества можно обменять или вернуть в течение 14 дней с момента покупки, если:

  • им не пользовались
  • сохранен его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки
  • есть чек.

Если нет аналогичного товара, можно:

  • выбрать другой товар
  • вернуть средства
  • дождаться аналогичного товара.

Как вернуть или обменять товар, если чека нет

Можно предоставить другой документ, подтверждающий оплату (например, гарантийный талон). В нем должна быть информация о продавце, дате покупки, названии товара и цене.

Или получить копию чека. Для этого можно написать заявление на имя руководителя магазина.

Если товар куплен в кредит

Сначала следует обратиться к кредитодателю для отказа от кредита.

После этого обратиться к продавцу для возврата товара.

Какие товары нельзя вернуть/обменять

  • духи, косметику
  • ювелирные изделия
  • нательное и постельное белье
  • зубные щетки, бритвы, расчески
  • перьево-пуховые изделия (подушки, одеяла)
  • детские игрушки мягкие и резиновые надувные
  • печатные издания (например, книги)
  • инструменты для маникюра, педикюра и других товаров.

Если техника на гарантии, и она сломалась

Вы имеете право гарантировать ремонт. А пока техника в ремонте – на временное пользование товаром аналогичной марки.

Какой техники это касается

  • телефона
  • телевизора
  • микроволновки
  • пылесоса
  • холодильника (морозильника)
  • утюги
  • стиральной машины
  • компьютера и комплектующих к нему
  • аппаратуры для видеозаписи и воспроизведения изображения и звука
  • электрочайника, электрокофеварки
  • фена.

Как получить технику взамен

Письменно оформить требование к продавцу.

За каждый день задержки предоставления аналогичного товара или ремонта потребитель вправе потребовать неустойку — 1% стоимости товара.

Куда обращаться за защитой прав потребителей

В Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы)

В сложных случаях можно подавать иск в суд.

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