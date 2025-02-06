Возврат и обмен — что делать, если товар не подошел

Можно ли вернуть вещь, если потеряли чек или купили товар в кредит.

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Координационный центр по оказанию бесплатной правовой помощи напомнил, можно ли вернуть или обменять купленный товар.

В частности, товар надлежащего качества можно обменять или вернуть в течение 14 дней с момента покупки, если:

им не пользовались

сохранен его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки

есть чек.

Если нет аналогичного товара, можно:

выбрать другой товар

вернуть средства

дождаться аналогичного товара.

Как вернуть или обменять товар, если чека нет

Можно предоставить другой документ, подтверждающий оплату (например, гарантийный талон). В нем должна быть информация о продавце, дате покупки, названии товара и цене.

Или получить копию чека. Для этого можно написать заявление на имя руководителя магазина.

Если товар куплен в кредит

Сначала следует обратиться к кредитодателю для отказа от кредита.

После этого обратиться к продавцу для возврата товара.

Какие товары нельзя вернуть/обменять

духи, косметику

ювелирные изделия

нательное и постельное белье

зубные щетки, бритвы, расчески

перьево-пуховые изделия (подушки, одеяла)

детские игрушки мягкие и резиновые надувные

печатные издания (например, книги)

инструменты для маникюра, педикюра и других товаров.

Если техника на гарантии, и она сломалась

Вы имеете право гарантировать ремонт. А пока техника в ремонте – на временное пользование товаром аналогичной марки.

Какой техники это касается

телефона

телевизора

микроволновки

пылесоса

холодильника (морозильника)

утюги

стиральной машины

компьютера и комплектующих к нему

аппаратуры для видеозаписи и воспроизведения изображения и звука

электрочайника, электрокофеварки

фена.

Как получить технику взамен

Письменно оформить требование к продавцу.

За каждый день задержки предоставления аналогичного товара или ремонта потребитель вправе потребовать неустойку — 1% стоимости товара.

Куда обращаться за защитой прав потребителей

В Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы)

В сложных случаях можно подавать иск в суд.

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