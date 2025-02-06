Возврат и обмен — что делать, если товар не подошел

Координационный центр по оказанию бесплатной правовой помощи напомнил, можно ли вернуть или обменять купленный товар.
В частности, товар надлежащего качества можно обменять или вернуть в течение 14 дней с момента покупки, если:
Если нет аналогичного товара, можно:
Как вернуть или обменять товар, если чека нет
Можно предоставить другой документ, подтверждающий оплату (например, гарантийный талон). В нем должна быть информация о продавце, дате покупки, названии товара и цене.
Или получить копию чека. Для этого можно написать заявление на имя руководителя магазина.
Если товар куплен в кредит
Сначала следует обратиться к кредитодателю для отказа от кредита.
После этого обратиться к продавцу для возврата товара.
Какие товары нельзя вернуть/обменять
Если техника на гарантии, и она сломалась
Вы имеете право гарантировать ремонт. А пока техника в ремонте – на временное пользование товаром аналогичной марки.
Какой техники это касается
Как получить технику взамен
Письменно оформить требование к продавцу.
За каждый день задержки предоставления аналогичного товара или ремонта потребитель вправе потребовать неустойку — 1% стоимости товара.
Куда обращаться за защитой прав потребителей
В Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы)
В сложных случаях можно подавать иск в суд.
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